Казахстан возобновил экспорт нефти через терминал КТК в Новороссийске.

Это произошло после того, как консорциум вновь начал принимать нефть от поставщиков и восстановил погрузочные операции на своем морском терминале в российском порту Новороссийск на Черном море.

Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана, пишет Digi24.

По информации ведомства, в настоящее время загрузка танкеров ведется на двух причалах терминала КТК.

Возобновление приема нефти позволяет добывающим компаниям восстановить поставки в систему трубопровода КТК и вновь начать экспорт через морской терминал.

В Министерстве энергетики Казахстана отметили, что работа терминала продолжится с учетом постоянной оценки ситуации в сфере безопасности и при соблюдении всех необходимых требований.

Также ведомство сообщило, что поддерживает постоянный контакт с руководством КТК, крупнейшими нефтетранспортными компаниями и другими заинтересованными сторонами для обеспечения бесперебойной транспортировки казахстанской нефти.

Возобновление экспорта произошло после временной приостановки погрузочных операций на морском терминале КТК на прошлой неделе. Тогда Казахстан был вынужден сократить добычу нефти, чтобы избежать переполнения нефтехранилищ после ограничения подачи сырья в трубопроводную систему.

Маршрут КТК обеспечивает транспортировку большей части экспортируемой казахстанской нефти.

Работа терминала была приостановлена после атак беспилотников на гражданские суда в Черном море. Казахстан осудил эти нападения, назвав их угрозой международной энергетической безопасности.