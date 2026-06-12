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unian.net logounian
12 Июня 2026, 23:59
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Картахена становится новой звездой бюджетного туризма в Испании

Пока миллионы туристов штурмуют Барселону и платят по $15 за сангрию, существует испанский город с тысячелетней историей, где ужин в ресторане обойдется в $12, а вход в античный театр – всего в $8.

Картахена становится новой звездой бюджетного туризма в Испании.
Картахена становится новой звездой бюджетного туризма в Испании.

Речь идет о Картахене – портовом городе на побережье Мурсии на юге Испании. Его основали финикийцы, затем здесь хозяйничали греки и, наконец, Рим – так что слоев истории здесь с избытком. При этом массового туризма, превратившего Барселону в сплошной аттракцион с ценами в духе аэропорта, здесь и близко нет, передает unian.net со ссылкой на traveloffpath.com

Город расположен прямо напротив Африки, поэтому сюда напрямую прилетают сухие сахарские воздушные массы. Дневная температура летом достигает +35 °C, а дождь – явление почти экзотическое.

Главная достопримечательность – Римский театр I века до нашей эры, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Европе. Его вновь открыли только в 1988 году, и туристов здесь гораздо меньше, чем в подобных местах Италии или Греции.

Рядом – район Римского форума с банями, храмами и почти нетронутыми улицами античной эпохи.

Цены:

  • Вход в Римский театр – €7 (~$8), в замок Кастильо-де-ла-Консепсьон – €5 (~$6).
  • Обед по схеме menú del día (закуска, основное блюдо, десерт или кофе) – от $12. Ужин в нормальном ресторане – до $20.
  • Кровать в хостеле – $25, комната в гестхаусе – около $50, отель с полным сервисом – от $70.

Большинство пляжей бесплатные. Ближайший к центру – Кала Кортина с спокойной водой и медовым песком.

Отдельная изюминка региона – Ла-Манга-дель-Мар-Менор: узкая 20-километровая песчаная коса, отделяющая Средиземное море от мелководной лагуны. С одной стороны – открытое море, с другой – теплая и тихая "малая вода".

По индексу безопасности для путешественников Испания на данный момент получает 94 балла из 100.

Источник
unian.net logounian
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