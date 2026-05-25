Испания запускает социальный климатический план с 9 млрд евро на энергопереход.

Педро Санчес подчеркнул необходимость продолжать действовать перед лицом климатической чрезвычайной ситуации, обеспечивая справедливый экологический переход, заявив, что «энергетическая революция не может приносить преимущества только тем, кто может позволить себе сменить машину, установить солнечные панели на крыше или отремонтировать жильё без государственной помощи», передает euronews.com

План предусматривает почти 4,7 млрд евро на меры в сфере жилищной политики, чтобы уязвимые домохозяйства могли включиться в переход, а «культура реновации и модернизации жилья» дошла до всех районов, позволяя «повысить качество жизни» и одновременно сократить коммунальные счета и выбросы загрязняющих веществ.

«Чтобы не пришлось выбирать: дожить до конца месяца или до конца века»

«Экологический переход будет успешным только в том случае, если он будет справедливым», – подчеркнул Санчес во время презентации плана, выступая за то, чтобы он охватил всех граждан и все регионы страны.

«Чтобы людям не приходилось выбирать: дожить до конца месяца или до конца века», – предупредил он, выразив опасения, что экологическая повестка может замедлиться из‑за отрицания климатических угроз и риторики, которая «наносит большой ущерб».

Оставшиеся 4,3 млрд евро будут направлены на декарбонизацию транспортного сектора и сферы мобильности, в том числе в сельских районах, через субсидии на обновление автопарка и меры, направленные на переход к «практически бесплатному» общественному транспорту, в русле инициатив, которые правительство продвигает в последние годы.

Санчес утверждает, что борьба с климатическим кризисом совместима с экономическим ростом

Председатель правительства заявил о необходимости ускорить экологический переход и отверг тезис о том, что борьба с климатическим кризисом несовместима с экономическим ростом. Санчес подчеркнул, что с 2018 года выбросы сократились на 19 %, а доля возобновляемых источников в выработке электроэнергии выросла с 39 % до 56 %, при этом создавались рабочие места и росла экономика.

Сара Аагесен, третий вице‑премьер и министр по вопросам экологического перехода и демографического вызова, подчеркнула, что новый план является «ключевым инструментом для сложных времён», когда «климатическая чрезвычайная ситуация стала реальностью». В этой связи она призвала и дальше делать ставку на “зелёную” повестку, один из политических столпов нынешнего кабинета.

План, который правительство рассчитывает направить в Брюссель до конца года, опирается на два столпа: обеспечение доступа к «достойному и энергоэффективному» жилью и развитие «устойчивой и доступной» мобильности.

Возможность для преобразований

Министр транспорта Оскар Пуэнте вновь подчеркнул необходимость гарантировать доступ к мобильности как к «основному праву». По его словам, новый план может помочь укрепить понимание того, что энергетический переход не должен восприниматься как бремя, а как возможность для преобразований.

В том же ключе министр жилищной политики Изабель Родригес связала проект с недавними протестами в защиту права на достойное жильё и представила его как новый этап плана восстановления, реализуемого правительством. Родригес подчеркнула достигнутые в его рамках результаты и заявила, что борьба с изменением климата должна и дальше оставаться политическим приоритетом, особенно ради защиты наиболее уязвимых слоёв населения.