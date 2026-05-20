Испания ускоряет реиндустриализацию: 76% компаний уже имеют стратегию.

По последним данным, приведённым в отчёте «Возрождение промышленности: стратегии реиндустриализации в Европе и США», подготовленном Capgemini Research Institute, 73% европейских и американских компаний уже реализуют такие планы против 59% в 2024 году. В Испании этот показатель ещё выше: у 76% компаний действует стратегия реиндустриализации, передает euronews.com

Однако объём средств, стоящих на кону, резко сократился: с 4,7 трлн долларов, прогнозировавшихся в прошлом году, до всего 2,5 трлн на ближайшие три года. И несмотря на эти цифры, вывод нельзя назвать отрицательным. Сокращение инвестиций не означает их ухода, подчёркивается в докладе, а перераспределение в пользу моделей «более избирательных и менее капиталоёмких».

Большинство компаний теперь стремится не только к быстрой окупаемости, но и к тому, чтобы не зависеть от цепочек поставок, которые могут оборваться в любой момент. 86% ставят устойчивость своих производственных цепочек выше краткосрочной прибыли. А чтобы производство поближе к дому не оказалось непосильным по стоимости, 87% компаний намерены инвестировать в искусственный интеллект, автоматизацию и цифровых двойников.

США возвращают заводы домой, Европа смотрит за рубеж

Карта реиндустриализации тоже неоднородна. Если США ускоряют возвращение заводов на свою территорию (reshoring), то Европа делает ставку на производство в странах-союзниках (friendshoring). В обоих случаях такие страны, как Индия, Вьетнам, Мексика и Канада, набирают вес как альтернативные направления вместо Китая, хотя более половины компаний не собираются уходить с китайского рынка. Задача не в том, чтобы разорвать связи, а в том, чтобы лучше распределить риски.

На этом фоне Испания — один из самых примечательных примеров в отчёте. Ещё два года назад лишь 45% испанских компаний имели чётко сформулированную стратегию реиндустриализации. Сегодня их уже 76%. 85% испанских топ-менеджеров признают, что к действиям их подтолкнуло геополитическое давление, а 60% намерены придерживаться своих планов, даже если издержки в краткосрочной перспективе вырастут.