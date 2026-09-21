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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 17:40
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Клаудиу Нэсуй отказался от депутатского мандата в парламенте Румынии

Министр экономического развития и цифровизации Молдовы Клаудиу Нэсуй отказался от депутатского мандата в парламенте Румынии, спустя более трех недель после принесения присяги в Кишиневе.

Клаудиу Нэсуй отказался от депутатского мандата в парламенте Румынии.
Клаудиу Нэсуй отказался от депутатского мандата в парламенте Румынии.

Заявление об отставке он подал в понедельник, 21 сентября, передает rupor.md со ссылкой на mediafax.ro

«Это решение представляет собой реализацию моего законного права отказаться от парламентского мандата после уведомления Постоянного бюро о состоянии несовместимости, возникшем в результате моего назначения министром развития экономики и цифровизации в правительстве Республики Молдова», — говорится в письме Нэсуя руководству Палаты депутатов.

Нэсуй принес присягу в правительстве Молдовы 28 августа, но сразу из румынского парламента не ушел. На прошлой неделе он объяснил, что отложил отставку, чтобы принять участие в продвижении закона о сберегательных и инвестиционных счетах.

Место Нэсуя в Палате депутатов займет Михай-Александру Бадя — следующий кандидат в списке USR по бухарестскому округу. Он работает адвокатом и уже был депутатом румынского парламента в 2020–2024 годах.

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Источник
rupor.md logorupor
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