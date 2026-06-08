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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 13:53
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Кандидат в премьеры Румынии начал консультации по формированию правительства

Кандидат в премьер-министры Румынии Еужен Томак в понедельник начал политические консультации с основными парламентскими фракциями по вопросу формирования нового правительства.

Кандидат в премьеры Румынии начал консультации по формированию правительства.
Кандидат в премьеры Румынии начал консультации по формированию правительства.

Об этом стало известно изданию Digi24, передает "Европейская правда".

Томак в понедельник встретится с лидерами Национально-либеральной партии (PNL), Союза спасения Румынии (USR) и Социал-демократической партии (PSD). По данным источников, участие в консультациях правопопулистских партий SOS Romania и "Альянса за объединение румын" (AUR) исключено.

Ожидается, что переговоры продолжатся и во вторник. Эти встречи призваны уточнить политические позиции каждой партии относительно состава будущего правительства.

В четверг, 4 июня, президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий.

Согласно конституции, у него есть 10 дней с момента назначения, чтобы обратиться к парламенту с просьбой о вотуме доверия. Томак должен представить как программу правительства, так и полный список его членов. Для инаугурации ему необходимо заручиться поддержкой большинства в 233 голоса на пленарном заседании Законодательного собрания.

Пока неизвестно, какие шансы на утверждение будет иметь правительство Томака. Неофициально сообщалось, что Национально-либеральная партия, представителем которой был предыдущий премьер Илие Боложан, скорее всего не поддержит новое правительство, надеясь в дальнейших переговорах выдвинуть на пост премьера своего кандидата. Ультраправые также планируют голосовать против.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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