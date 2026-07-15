Тофан представит парламенту программу и состав нового правительства на следующей неделе

Кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василе Тофан во вторник представит парламенту программу и состав нового правительства, после чего запросит вотум доверия новому кабинету министров у депутатов.

Пленарное заседание запланировано 21 июля, в 11:00, передает tv8.md

На прошлой неделе президент Республики Молдова Майя Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями, по предложению правящей PAS выдвинула Тофана кандидатом на должность премьер-министра.

На этой неделе он проводит встречи с исполняющими обязанности министров, представителями профессиональных ассоциаций, гражданского общества и парламентских фракций. В ходе консультаций обсуждаются окончательная версия программы деятельности правительства и список кандидатов на министерские должности.

Согласно законодательству, для получения вотума доверия правительству необходима поддержка большинства избранных депутатов (PAS обладает абсолютным большинством и может самостоятельно проголосовать за правительство). После получения вотума доверия в парламенте президент сможет назначить новый состав кабинета министров.