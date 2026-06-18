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18 Июня 2026, 21:45
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Канадские специалисты объяснили причины аварии батискафа «Титан» в 2023 году

Транспортный совет безопасности Канады (TSB) опубликовал окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа «Титан» в июне 2023 года.

Канадские специалисты объяснили причины аварии батискафа «Титан» в 2023 году.
Канадские специалисты объяснили причины аварии батискафа «Титан» в 2023 году.

Главными причинами трагедии, в результате которой погибли пять человек, названы поврежденная углепластиковая обшивка аппарата, халатность оператора и недостаточный надзор за эксплуатацией аппарата со стороны регулирующих органов, передает theguardian.com

Участники экспедиции, среди которых был и основатель эксплуатировавшей батискаф американской компании OceanGate Стоктон Раш, направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана.

В 136-страничном документе подчеркивается, что фактические свойства корпуса никогда не проверялись на соответствие расчетным значениям. Поэтому компания OceanGate просто не знала, сколько погружений выдержит его корпус. Батискаф разрушился во время своего 88-го погружения.

Хотя TSB знал о деятельности «Титана» в Канаде, ведомство не осуществляло за ней должного контроля, и вся информация была рассредоточена в разных инстанциях. Глава TSB Йоан Марие заявил, что из-за этого владельцы, по сути, бесконтрольно эксплуатировали сложный аппарат.

По итогам расследования канадский совет выпустил шесть рекомендаций, касающихся усиления технических стандартов и устранения недостатков в управлении безопасностью. Выводы канадских властей полностью совпадают с ключевыми выводами отчетов Береговой охраны и Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), опубликованных в 2025 году.

Источник
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