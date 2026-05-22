22 Мая 2026, 09:06
Жители канадской провинции проголосуют по вопросу отделения от страны

Жители канадской провинции Альберта 19 октября ответят на вопрос о выходе из состава страны, заявила премьер региона Даниэль Смит в своих социальных сетях.

Голосование пройдет в рамках ранее объявленного референдума, это предложение глава правительства намерена внести дополнительно, сообщает news.ru

Граждан спросят, должна ли Альберта оставаться провинцией Канады, либо ее властям следует инициировать юридическую процедуру для проведения обязательного референдума о независимости. Сторонники отделения заявляли, что Альберта вносит непропорционально большой вклад в экономику Канады, не получая адекватного политического представительства.

"Поскольку предлагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделения, а в случае одобрения лишь поручит правительству Альберты начать необходимую юридическую процедуру для проведения обязательного референдума по этому вопросу, недавнее решение суда не будет применяться, и сформулированный мной вопрос может быть вынесен на голосование", — уточнила Смит.

