В аварии с поездом во Флорештах пострадали два человека

В результате аварии пострадали два человека — 16-летний подросток и 58-летний водитель, их доставили в больницу, передает realitatea.md

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes 511 CDI проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, после чего в автомобиль врезался локомотив грузового поезда.

Машинист поезда, следовавшего по маршруту Флорешты — Бельцы, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Водителя проверили на алкоголь — результат теста оказался отрицательным.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.