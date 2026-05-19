19 Мая 2026, 19:49
В аварии с поездом во Флорештах пострадали два человека
Стали известны новые детали ДТП на железнодорожном переезде во Флорештах, где грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом.
В результате аварии пострадали два человека — 16-летний подросток и 58-летний водитель, их доставили в больницу, передает realitatea.md
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes 511 CDI проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, после чего в автомобиль врезался локомотив грузового поезда.
Машинист поезда, следовавшего по маршруту Флорешты — Бельцы, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Водителя проверили на алкоголь — результат теста оказался отрицательным.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.