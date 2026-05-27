27 Мая 2026, 21:00
Стаж за границей засчитают: Молдова одобрила пенсионные соглашения с Канадой и Украиной
Молдавские граждане, которые легально трудятся в Канаде или Украине, смогут получать пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Кабинет министров одобрил ратификацию двусторонних соглашений о социальном обеспечении, передает rupor.md
Теперь трудовой стаж, накопленный в Молдове и за рубежом, будет суммироваться. Это позволит получать выплаты тем гражданам, у которых не хватает минимального стажа для оформления пенсии в одной конкретной стране.
Решение затронет десятки тысяч человек. По официальным данным, в Канаде живут более 20 тысяч граждан Молдовы, а в Украине — свыше 21 тысячи молдаван с постоянным видом на жительство и почти 3 тысячи с временным.
Всего Кишинев подписал 23 таких соглашения, из которых 18 уже действуют. Ранее Министерство труда и социальной защиты заключило аналогичные договоры с Италией, Грецией, Испанией, Латвией, Францией и Швейцарией.