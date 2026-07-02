Каллас пообещала новые санкции ЕС после ударов РФ по Киеву.

Чем сильнее Москва бьет по мирным жителям, тем жестче должен быть ответ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после новых ударов по Киеву. Она пообещала новые санкции против России.

После новых российских ударов по Киеву и другим украинским городам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности делам Кая Каллас намерена предложить ввести более жесткие санкции против Москвы. "Сегодня в ответ на удары я предложу ввести санкции против дополнительных структур и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - заявила Каллас в четверг, 2 июля, в Брюсселе, не приведя подробностей, передает dw.com

По ее словам, чем сильнее Москва атакует гражданское население, тем жестче должны быть санкции. "Одни только осуждения не остановят удары по Киеву, - подчеркнула глава европейской дипломатии. Достичь этого, по ее словам, может только постоянная военная поддержка Украины и усиленное давление на Москву. Цена для России будет и дальше расти, пока Москва не поймет, что не сможет выиграть эту войну, добавила Кая Каллас.

Что известно об ударах по Киеву

В ночь на 2 июля российская армия нанесла по украинской столице очередной массированный удар дронами и ракетами, включая крылатые ракеты - по данным агентства Reuters, это был самый мощный удар с середины июня. По последним данным, погибли как минимум 17 человек, ранены не менее 90, в том числе двое детей.

Первоначально агентство dpa сообщало о десяти погибших, но после того, как из-под завалов извлекли новые тела, это число выросло. Основной удар пришелся на многоэтажные жилые дома в Киеве, спасатели утром продолжали поиск людей под завалами разрушенных зданий.

Санкционная политика ЕС нарастает

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС совместно с США, Великобританией, Канадой и другими партнерами принял уже более двадцати пакетов санкций. В июне ЕС утвердил пакет против 34 физических и 47 юридических лиц, затронувший российскую оборонную промышленность, "теневой флот" и структуры, связанные с делом Алексея Навального.

Каллас, ранее занимавшая пост премьер-министра Эстонии, последовательно выступает за увеличение военной помощи Украине и ужесточение санкций против России. В связи с этим МВД России в 2025 году объявило ее в розыск.