FT: ЕС обсуждает радикальную реформу своей дипломатической службы во главе с Каллас.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, предусматривающие ограничение полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас и ее внешнеполитической службы Европейского союза (EEAS) и возвращение их Европейской комиссии и государствам-членам, по словам пяти высокопоставленных чиновников, осведомленных о переговорах.

"Очевидно, что (EEAS) не работает так, как должна в современном мире. Она (служба) нефункциональна. Проблема носит структурный характер, поэтому структуру нужно перестроить", – сказал один из чиновников.

Подробное предложение реформы изложено в оценке французского правительства и предоставлено другим государствам-членам. Одной из идей, предложенных Парижем, является ограничение автономии главы дипломатии и ослабление ее контроля над сетью из более чем 140 представительств, которыми EEAS руководит в странах по всему миру.

"Столицы раздражены и хотят, чтобы у нас был эффективный способ действовать внешне единым фронтом. Существует реальный риск, что (Европейская служба внешних дел) распадется", – сказал другой чиновник.

Сторонники реструктуризации дипломатической службы считают, что реформа возможна без изменения договора о ЕС, в котором указано, что Европейская служба внешних дел должна "оказывать помощь" главе дипломатии на условиях, согласованных государствами-членами еще в 2010 году. Любые изменения в эти условия потребуют единодушной поддержки со стороны 27 государств-членов ЕС.

Несколько стран в частном порядке заявляли, что существует слишком много дублирования и не хватает координации между EEAS, национальными министерствами иностранных дел и дирекциями по вопросам внешних отношений Еврокомиссии и Совета ЕС, отметили чиновники.

Эти опасения усилились из-за того, что Каллас высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и выдвигала предложения, которые еще не были одобрены столицами.

В то же время Европейская служба внешних дел и Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен ведут борьбу за лидерство в вопросах внешней политики и безопасности. Фон дер Ляйен, в частности, рассматривала возможность создания подразделения по обмену разведданными, подобного тому, что уже существует в рамках EEAS. Каллас выступает против этой идеи.

Трое чиновников отметили, что на реформу EEAS также могут повлиять текущие дискуссии о следующем совместном бюджете блока, где многие государства-члены требуют экономии средств и оптимизации процессов в Брюсселе.

Передача полномочий EEAS дирекциям в составе Комиссии и Совета могла бы сэкономить средства благодаря сокращению должностей, отметили чиновники. Например, составление списков санкций и предложений по военным миссиям можно было бы передать Совету, тогда как повседневную дипломатическую деятельность будет контролировать Комиссия.

Двое чиновников отметили, что идеи по реформированию внешнеполитической службы ЕС также учитываются при разработке новой стратегии безопасности, которую Комиссия должна опубликовать этим летом.

По словам чиновников, предварительная оценка Франции относительно возможных мер обсуждается на высоком уровне между правительствами стран ЕС и является одним из многих вариантов будущего Европейской службы внешних дел. Париж четко дал понять, что все варианты имеют свои плюсы и минусы.

Министерство иностранных дел Франции сослалось на высказывания министра Жана-Ноэля Барро, сделанные в марте, о том, что ЕС нуждается в более сильной дипломатической службе, которая "работает в тесной координации с государствами-членами и обеспечивает соблюдение конкретных компетенций каждого института, особенно в будущей европейской стратегии безопасности".

На вопрос FT об этих предложениях немецкий чиновник ответил: "В меняющемся мире очевидно, что нам нужен более сильный ЕС и более сильный внешнеполитический аппарат ЕС. Вот почему с момента создания Европейской службы внешних дел мы стремились и продолжаем стремиться к совершенствованию наших процессов принятия решений и укреплению нашей общей внешней политики".

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ей вменяли в вину слишком агрессивные высказывания против России и конфронтацию с администрацией Дональда Трампа.

Издание Politico писало о напряженных отношениях между главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельствам источников, Каллас за кулисами называет фон дер Ляйен "диктаторшей" и жалуется на ограничение своих полномочий.