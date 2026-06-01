В Польше возобновили скандальный автобусный маршрут №666.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Компания возобновляет этот маршрут, вызвавший немало споров и известный как "Дорога в Хель" (Highway to Hel, что созвучно с названием хита рок-группы AC/DC Highway to Hell), который ранее обслуживала местная компания PKS Gdynia.

Религиозные консервативные группы яростно выступали против "сатанинской" ассоциации числа 666 с Хелем, поэтому в 2023 году номер маршрута был изменен на 669.

Новый 13-часовой маршрут, обслуживаемый FlixBus, соединит Краков с Хелем, проходя через другие крупные польские города, включая столицу Варшаву.

"Номер 666 был специально выбран как элемент маркетинговой коммуникации, призванный повысить узнаваемость этого маршрута на популярном направлении в Хель", – сказал представитель FlixBus Александр Каленик.

Еще в июне 2023 года представитель PKS Gdynia заявил СМИ: "Руководство компании не выдержало давления писем и запросов, которые присылались нам, возможно, и не в большом количестве, но периодически на протяжении многих лет с просьбой изменить номер маршрута".

Одна из польских религиозных групп обвинила автобусную компанию в "пропаганде сатанизма".

Польша – преимущественно католическая страна, где церковь традиционно имеет большое влияние.

Курорт расположен на краю полуострова Хель, который выступает у северного побережья Польши в Гданьском заливе.

Туристов привлекают песчаные пляжи Хеля, старинная архитектура и заповедник тюленей.