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13 Июня 2026, 14:30
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Израиль заявил о намерении сохранить свободу действий против Ирана

Израиль сохранит свободу действий, необходимую для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Израиль заявил о намерении сохранить свободу действий против Ирана.
Израиль заявил о намерении сохранить свободу действий против Ирана.

Такое заявление сделал министр обороны страны Исраэль Кац в X, комментируя американо-иранские переговоры.

«Израиль должен обеспечить наличие способности действовать независимо и в будущем. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили ЦАХАЛ подготовиться соответствующим образом», — сообщил Кац.

Министр также подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не отступит из зон безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа. «ЦАХАЛ продолжит защищать наши границы и граждан с вершины Хермонa, гор Ливана, наших территорий в Самарии и большей части территории Газы», — заявил Исраэль Кац.

Израиль ожидает, что США во время переговоров будут стоять на принципе отказа Ирана от обладания ядерным оружием, а также на «дополнительных принципах в области ракет и прокси-террористов», подчеркнул глава Минобороны.

Вчера президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано 13–15 июня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны сначала подпишут меморандум об окончании боевых действий на всех фронтах, снятии морской блокады США и открытии Ормузского пролива. Затем последуют 60-дневные переговоры о ядерной программе и снятии санкций.

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