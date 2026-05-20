20 Мая 2026, 21:09
Трамп о решении по Ирану: Я никуда не тороплюсь
Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит с решениями по Ирану и Ормузскому проливу.
Об этом он сказал журналистам на базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.
На вопрос о том, не затянулось ли заключение соглашения с Ираном больше, чем ожидалось, Трамп привел в пример продолжительность других войн США, в том числе в Афганистане и Вьетнаме.
"Я занимаюсь этим три месяца, и большую часть этого времени действовало перемирие. Мы дадим этому делу один шанс. Я никуда не тороплюсь", - сказал Трамп.