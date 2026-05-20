theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
20 Мая 2026, 21:09
1 772
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп о решении по Ирану: Я никуда не тороплюсь

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит с решениями по Ирану и Ормузскому проливу.

Трамп о решении по Ирану: Я никуда не тороплюсь.
Трамп о решении по Ирану: Я никуда не тороплюсь.

Об этом он сказал журналистам на базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.

На вопрос о том, не затянулось ли заключение соглашения с Ираном больше, чем ожидалось, Трамп привел в пример продолжительность других войн США, в том числе в Афганистане и Вьетнаме.

"Я занимаюсь этим три месяца, и большую часть этого времени действовало перемирие. Мы дадим этому делу один шанс. Я никуда не тороплюсь", - сказал Трамп.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте