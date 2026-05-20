theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
delo.ua logodelo
21 Мая 2026, 07:18
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Продажи электромобилей в Европе выросли на треть на фоне войны в Иране

Спрос на электромобили в Европе продемонстрировал стремительный рост. Высокие цены на топливо, спровоцированные войной в Иране, стимулируют продажи новых и подержанных электромобилей.

Продажи электромобилей в Европе выросли на треть на фоне войны в Иране.
Продажи электромобилей в Европе выросли на треть на фоне войны в Иране.

Хотя продажи полностью электрических автомобилей выросли на 30% по всей Европе в 2025 году, использование электромобилей на континенте отстает от ожиданий отрасли, пишет delo.ua со ссылкой на reuters.com

Ранее такие крупные автопроизводители как Volkswagen и владелец Fiat Stellantis были вынуждены фиксировать многомиллиардные расходы на списание активов из-за слишком оптимистичных инвестиций в ожидании спроса.

Однако расчеты покупателей кардинально изменились после того, как международные цены на нефть превысили 100 долларов за баррель в результате февральских авиаударов США и Израиля по Ирану, которые привели к перебоям в снабжении энергоносителями.

Смена приоритетов покупателей

Апрельские регистрации новых электромобилей, которые в полной мере отразили последствия войны в Иране, выросли на 34% в годовом исчислении по данным исследовательской группы New Automotive и отраслевой группы E-Mobility Europe.

Данные включают 16 рынков, которые обеспечивают более 80% продаж в Европейском Союзе и Европейской ассоциации свободной торговли.

Мощный рост зафиксирован не только в Дании и Нидерландах, где этот транспорт уже популярен, но и в Италии, ранее демонстрировавшей низкие темпы внедрения.

Руководство британской компании Octopus Electric Vehicles сообщило о апрельском росте спроса на новые электромобили на 95%, а на подержанные – на 160%.

Реакция европейских автопроизводителей

Французская компания Renault сообщила, что в апреле половину ее регистраций в Великобритании составляли электромобили, а количество соответствующих запросов на сайте выросло на 48% с момента начала конфликта в Иране.

Аналогичная ситуация наблюдается и в концерне Volkswagen. Генеральный директор брендов Seat и Cupra Маркус Гаупт заявил, что в Германии электромобили сформировали почти 60% всех заказов по установленной годовой квоте в 25%, поэтому компания рассматривает возможность пересмотра производственного бюджета в сторону увеличения количества электрокаров.

Китайские бренды усиливают позиции

Параллельно фиксируется существенное смещение интереса потребителей в сторону более доступных китайских брендов на онлайн-площадках.

Немецкая платформа Carwow констатирует, что с начала войны доля запросов на электромобили выросла с 40% до 75%, в то время как интерес к традиционным бензиновым авто упал до 16%.

Количество запросов на покупку моделей бренда BYD на этом ресурсе выросло на 25 000% в первом квартале, спрос на Leapmotor увеличился на 436%, а на Xpeng – на 153%.

В свою очередь маркетплейс OLX зафиксировал 80% роста клиентских запросов по электромобилям на своем французском сайте.

Представители отрасли отмечают, что в отличие от топливных кризисов 1970-х годов, когда потребители возвращались в обычные автомобили после стабилизации цен, текущий переход на электромобили может стать необратимым поворотным моментом.

Источник
delo.ua logodelo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте