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euronews.com logoeuronews
26 Июня 2026, 23:43
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Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение с США

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение с США, что, по словам госсекретаря США Маркр Рубио, является «первым шагом» на пути к миру.

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение с США.
Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение с США.

Официальные лица пока не раскрыли подробностей соглашения, которое подписали Йехиэль Лейтер, посол Израиля в США, и Нада Хамаде, посол Ливана в США, передает euronews.com

Хамаде заявила, что рамочное соглашение «является первым шагом на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана, обеспечению постоянного и окончательного прекращения боевых действий, возвращению наших людей на свою землю и предоставлению всем ливанцам возможности жить в мире, безопасности и процветании».

Лейтер отметил, что конечной целью этого рамочного соглашения является мир между двумя странами.

«Настоящий мир, при котором обе страны будут жить в безопасности, а суверенитет Израиля и Ливана будет уважаться, соблюдаться и защищаться», — сказал Лейтер. «В этом трехстороннем рамочном соглашении, основанном на достижении конкретных результатов, Иран исключен. «Хезболла» исключена. А путь к миру между Израилем и Ливаном открыт».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что ливанским мирным жителям, вынужденным покинуть так называемую «зону безопасности», созданную израильскими войсками на юге Ливана, не будет разрешено вернуться домой после объявления о заключении нового соглашения между Ливаном и США.

«Мы постоянно поддерживаем первоначальную зону безопасности, находящуюся вне зоны досягаемости противотанкового огня. Мы не позволяем «Хезболлах» входить в нее, равно как и гражданскому населению», — заявил Нетаньяху в заранее записанном видео, переданном израильским СМИ вскоре после объявления в Вашингтоне о заключении трехстороннего рамочного соглашения.

Источник
euronews.com logoeuronews
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