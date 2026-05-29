ООН включила израильские структуры в чёрный список за сексуальное насилие в войнах.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон раскритиковал решение организации, пишет theins.ru

«Решение внести Израиль в черный список и обвинить нас в использовании сексуального насилия в качестве оружия войны — возмутительное решение. Генеральный секретарь и его команда продолжают распространять ложь против Израиля. Помещать нас и террористов из ХАМАС в один список — недопустимо. Мы — сильная демократия. Мы пригласили представителей ООН приехать в Израиль, чтобы проверить эти нелепые обвинения. Они предпочли не приезжать. Они выбрали продолжение кампании против Израиля. Мы видели ложь в The New York Times, а теперь видим еще одну ложь — от ООН. Мы покончили с этим Генеральным секретарем», - заявил он.

Две недели назад, в первой половине мая, американская газета The New York Times опубликовала колонку Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Текст основан на интервью с несколькими пострадавшими мужчинами и женщинами.

Как утверждают израильские власти, после включения ХАМАС в черный список на генсека ООН оказывали давление, добиваясь добавления в реестр и Израиля. Еще в августе прошлого года Антониу Гутерриш предупредил Иерусалим о возможном включении израильских структур в список из-за «серьезных опасений» по поводу предполагаемых злоупотреблений во время войны. Израиль эти обвинения отвергал.

В течение последнего года Израиль, по данным The Jerusalem Post, неоднократно обсуждал эти обвинения с представителями офиса генсека ООН. Иерусалим передавал документы, данные и подробные ответы на претензии, а также приглашал сотрудников ООН посетить страну для проведения проверки.

В ответ на включение в список Израиль объявил о заморозке контактов с офисом генерального секретаря ООН и отменил запланированный визит в страну его спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамилы Паттен.