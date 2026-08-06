Из-за солнечного затмения в Европе ожидается сокращение производства солнечной электроэнергии.

Солнечное затмение 12 августа приведет к временному снижению производства фотоэлектрической энергии в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Оператор высоковольтной сети Франции RTE сообщил в среду, что ожидает быстрого, но временного снижения объемов производства солнечной электроэнергии во время частичного солнечного затмения 12 августа, которое пройдет над Европой, при этом для французских потребителей перебоев не предвидится.

"В течение нескольких десятков минут уменьшение, а затем восстановление солнечного света приведет к быстрым колебаниям объемов производства солнечной электроэнергии", – подчеркнула RTE.

Затмение, которое ожидается между 19:30 и 21:30, скрывает до 99 % Солнца в некоторых регионах Франции, а в северной Испании – полностью.

Это явление, которое сможет наблюдать широкая общественность, представляет собой технический вызов для операторов энергосетей, отвечающих за постоянное поддержание баланса между спросом и предложением электроэнергии и "обеспечение безопасности энергоснабжения во Франции в любое время".

В пик затмения, между 19:30 и 21:30, ожидается, что выработка солнечной энергии в Европе снизится почти на 9 700 МВт – это эквивалентно 3,7 % установленной солнечной мощности ЕС.

Во Франции, по оценкам RTE, объем солнечной энергии, поступающей в сеть, может сократиться примерно на 1 800 мегаватт (МВт) при ясном небе, что составляет около 3 % национального производства электроэнергии.

"По сравнению с другими странами Европы Франция испытает гораздо меньшее влияние, чем Германия (3 300 МВт) или Испания (3 000 МВт)", – сообщила RTE, также отметив, что за этим астрономическим явлением будет следить Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

RTE сообщила, что не ожидает "никакого влияния на французских потребителей" в плане поставок электроэнергии, "поскольку производство электроэнергии является достаточным", а солнечное затмение произойдет в конце дня, после того как пик солнечной генерации уже минет.