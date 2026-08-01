Тофан: Велик риск, что сегодня мы не сможем купить даже аварийную энергию.

Молдова может столкнуться в четверг, 6 августа, с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем тот, который был зафиксирован днем ранее. Возможности покрыть нехватку за счет закупки аварийной электроэнергии могут быть ограничены.

Об этом предупредил премьер-министр Василе Тофан в эфире программы «Secretele Puterii» на Jurnal TV, сообщает agora.md

Проверив телефон во время перерыва в программе, премьер сообщил, что украинская сторона проинформировала власти Молдовы о невозможности предоставить аварийную электроэнергию.

«К сожалению, ситуация с электроэнергией на завтра выглядит очень плохо — гораздо хуже, чем сегодня. И завтра, скорее всего, или даже с очень высокой вероятностью, мы не сможем купить даже аварийную электроэнергию. То есть даже этот экстренный ток, который стоит в два-три раза дороже, мы приобрести не сможем. По крайней мере, именно такой ответ мы получили от „Укрэнерго“, украинской стороны», — заявил Тофан.

В этих условиях глава правительства призвал граждан сократить использование бытовых электроприборов в период с 19:00 до 23:00.