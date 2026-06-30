Из-за рекордной жары во Франции Эйфелева башня увеличилась на 10 см.

Из-за рекордной жары в Европе Эйфелева башня в Париже увеличилась в высоту на 10 см. Эти изменения незаметны невооруженным глазом и безопасны для символа Франции.

Эйфелеву башню построили к Всемирной выставке 1889 года, и на момент открытия ее высота составляла ровно 300 м. Сегодня она достигает 330 м — 15 марта 2022 года на вершине установили радиоантенну высотой 6 м. Но даже эта цифра не является постоянной: в зависимости от сезона и температур башня может менять высоту на несколько сантиметров, пишет rtl.fr

Причина кроется в материале. При строительстве инженеры использовали луженое железо. Это очищенный от избытка углерода металл, который позволяет создавать легкие и при этом прочные конструкции.

«Луженое железо расширяется под действием тепла. Затем, когда температура падает, оно снова сжимается», — объяснил Бертран Лемуан, инженер, архитектор и историк.

По его словам, при колебании температуры от –10 до +40 °C башня может «вырастать» примерно на 10 см, то есть около 2 см на каждые 10 °C. Кроме того, из-за неравномерного нагрева конструкции в течение дня башня слегка наклоняется в сторону — она буквально следует за движением Солнца по небу. Тем не менее оба эффекта абсолютно незаметны невооруженным глазом и не представляют никакой опасности для памятника.

«Когда Солнце вращается, сначала нагревается восточная сторона, затем южная и, наконец, западная. Эти три грани расширяются больше, чем та, что находится на севере. Когда Солнце поворачивается, расширенная часть «перемещается» и возвращается в исходное положение в течение ночи», — пояснил Бертран Лемуан.