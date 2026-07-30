Из-за лесного пожара на Крите эвакуировали тысячи местных жителей.

Крупный лесной пожар на Крите уничтожил несколько домов и сельскохозяйственных построек.

Из курортного поселка Агия Галини эвакуировали 8000 человек, сообщает AFP. Решение об эвакуации было принято после того, как пожар приблизился к поселку на расстояние километра.

Пожарная служба направила более 200 пожарных и 53 пожарные машины на юго-запад Крита, но сильный ветер препятствовал забору морской воды для тушения. Министерство гражданской защиты с 30 июля ввело максимальную пожарную готовность в нескольких районах, включая Крит, окрестности Афин, восточный Пелопоннес и большинство островов Эгейского моря.

В пожарах в Греции погибли уже трое пожарных: двое оказались заблокированы на горной дороге недалеко от поселка Кря Вриси, еще один потерял сознание во время тушения пожара на полуострове Пелопоннес. Греция почти каждое лето сталкивается с сильными лесными пожарами, поскольку длительная засуха, высокие температуры и сильные ветры создают идеальные условия для быстрого распространения огня, отмечает AFP.