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6 Июля 2026, 09:06
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Из музея во Франции украли драгоценности на €4 млн

Неизвестные украли из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции драгоценности на €4 млн, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники. Музей расположен в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны.

Из музея во Франции украли драгоценности на €4 млн.
Из музея во Франции украли драгоценности на €4 млн.

По словам собеседника Le Parisien, несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Всего воры похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя. Точная сумма ущерба еще уточняется. Источник отметил, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».

Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. После ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года музей получил статус «объекта особой важности» и должен был находиться «под усиленной охраной».

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