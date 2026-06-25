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meduza.io logomeduza
25 Июня 2026, 15:44
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Франция снова задержала танкер российского «теневого флота»

Французские военно-морские силы задержали нефтяной танкер «Деливер», проходивший у берегов Сицилии с нарушением международного морского права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция снова задержала танкер российского «теневого флота».
Франция снова задержала танкер российского «теневого флота».

Он опубликовал видео, на котором на борт танкера с вертолета высаживается спецназ, пишет meduza.io

Макрон отметил, что это новая операция против «теневого флота», проведенная всего через несколько дней после аналогичных действий Великобритании.

«Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать войну, которую ведет Россия. Европа настроена решительно», — написал он.

С начала 2026 года Франция уже несколько раз задерживала танкеры российского «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка. Одним из первых стал танкер «Гринч», задержанный в январе. В марте последовал танкер «Дейна» — спустя месяц ему разрешили покинуть порт Марселя. 1 июня в Атлантическом океане французскими военными был задержан нефтяной танкер «Тагор», а в середине июня танкер российского «теневого флота», который пытался пройти через пролив Ла-Манш, впервые задержала Великобритания.

Источник
meduza.io logomeduza
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