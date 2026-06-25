Франция снова задержала танкер российского «теневого флота».

Французские военно-морские силы задержали нефтяной танкер «Деливер», проходивший у берегов Сицилии с нарушением международного морского права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он опубликовал видео, на котором на борт танкера с вертолета высаживается спецназ, пишет meduza.io

Макрон отметил, что это новая операция против «теневого флота», проведенная всего через несколько дней после аналогичных действий Великобритании.

«Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать войну, которую ведет Россия. Европа настроена решительно», — написал он.

С начала 2026 года Франция уже несколько раз задерживала танкеры российского «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка. Одним из первых стал танкер «Гринч», задержанный в январе. В марте последовал танкер «Дейна» — спустя месяц ему разрешили покинуть порт Марселя. 1 июня в Атлантическом океане французскими военными был задержан нефтяной танкер «Тагор», а в середине июня танкер российского «теневого флота», который пытался пройти через пролив Ла-Манш, впервые задержала Великобритания.