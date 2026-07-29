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economica
29 Июля 2026, 09:17
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Италия снизила акцизы на дизель из-за энергетического кризиса

Решение принято на фоне роста цен на топливо, массовых протестов и опасений по поводу влияния подорожания энергоносителей на экономику.

Италия снизила акцизы на дизель из-за энергетического кризиса.
Италия снизила акцизы на дизель из-за энергетического кризиса.

Согласно правительственному декрету, до 6 августа стоимость дизельного топлива для потребителей будет снижена на 0,17 евро за литр. На бензин эта мера не распространяется, сообщает economica.net

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти сообщил, что реализация этой меры обойдется государству примерно в 125 млн евро, включая отдельные налоговые льготы для дальнобойщиков и фермеров.

По его словам, правительство может объявить дополнительные меры уже 4 августа. Если ситуация ухудшится, власти рассмотрят возможность снижения счетов за электроэнергию и газ.

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что снижение акцизов не решает проблему полностью, однако является «быстрым и ответственным ответом», учитывающим ограниченные возможности бюджета и быстро меняющуюся международную ситуацию. Она заверила, что правительство продолжит следить за развитием событий и при необходимости примет новые меры.

В марте Италия уже вводила временное снижение акцизов на бензин и дизель. Меру несколько раз продлевали, после чего постепенно отменили — она прекратила действовать 3 июля. Общие расходы бюджета на эту программу составили почти 2 млрд евро.

Ранее и Европейская комиссия, и Международный валютный фонд критиковали такую практику, рекомендуя Италии перейти к адресной поддержке наиболее уязвимых домохозяйств вместо общего снижения налогов на топливо.

По данным Министерства промышленности Италии, средняя цена топлива на автозаправках самообслуживания на автомагистралях страны достигла 1,982 евро за литр бензина и 2,185 евро за литр дизельного топлива, тогда как 3 июля эти показатели составляли 1,803 евро и 1,882 евро соответственно.

Источник
economica
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