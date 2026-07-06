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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 11:30
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Минфин утвердил новый дизайн акцизных марок

С 1 января 2027 года изменится дизайн марки «Акцизная марка/ Потребительская марка» для алкогольной продукции, табачных изделий и сопутствующих товаров. Поправки опубликованы и вступили в силу.

Минфин утвердил новый дизайн акцизных марок.
Минфин утвердил новый дизайн акцизных марок.

Изменения внесены Министерством финансов в действующий до сих пор приказ от 2019 года. Этим документом был утвержден нынешний дизайн марки для алкогольной продукции, и в нем признается утратившим силу соответствующее приложение № 1, которое включало изображение этой марки. Оно заменяется приложением № 7 к приказу минфина от 2026 года, пишет logos-pres.md

Кроме того, наряду с новым дизайном акцизной марки изменится и адрес для идентификации продукции. Вместо онлайн — страницы vinmoldova.org будет использоваться портал timbre.ctif.md.

Аналогичным образом изменится и дизайн марки «Акцизная марка/Марка потребления» для табачных изделий и сопутствующих товаров. Он будет соответствовать изображению, включенному в приложение № 6 к приказу министерства финансов от 2026 года. Соответственно, приложение № 5 к приказу  от 2019 года утратит силу.

Проект налоговой политики — 2027 также  предусматривает введение акцизов  на безалкогольные газированные напитки с добавлением сахара или подсластителей и  энергетические напитки. Предполагается, что акцизы будут исчисляться на дату реализации таких напитков.

Источник
logos.press.md logologos
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