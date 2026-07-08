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logos.press.md logologos
8 Июля 2026, 08:26
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С 1 августа вводятся НДС и акцизы для Приднестровья

В связи с этим Министерство финансов вынесло на публичные консультации документ о механизме применения НДС и акцизов к товарам, ввозимым в Молдову из Приднестровского региона.

С 1 августа вводятся НДС и акцизы для Приднестровья.
С 1 августа вводятся НДС и акцизы для Приднестровья.

Напомним, проект разработан в соответствии с положениями законодательства о создании Фонда конвергенции и внесении изменений в нормативные акты по налогу на добавленную стоимость и акцизы, сообщает logos-press.md

По идее авторов, это обеспечит единообразное применение таможенного и налогового законодательства на всей территории Молдовы, и постепенную интеграцию Приднестровского региона в национальное экономическое и правовое пространство. 

Во внешнеэкономических операциях, осуществляемых субъектами Приднестровья, НДС и акцизные сборы будут применяться, в соответствии с положениями НК, согласно тарифной классификации, предусмотренной законодательством. 

Это икра, алкоголь, табак, природный газ, за исключением поставляемого АСА «Молдовагаз» ООО «Тираспольтрансгаз», и электроэнергия, кроме поставляемой агентам, не имеющим налоговых отношений с бюджетной системой Молдовы, парфюмерия, меха и жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгметаллы, руды драгметаллов, неблагородные металлы и изделия из них, транспортные средства. 

Товары, не входящие в этот список, предлагается растамаживать без НДС и акцизов, если они остаются в Приднестровье. После утверждения проекта Таможенная служба определит пункты и установит порядок таможенного оформления и надзора для выполнения новых положений.


Источник
logos.press.md logologos
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