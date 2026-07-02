Разработан механизм уплаты НДС и акцизов для Приднестровья.

Минфин разработал механизм применения НДС и акцизов по товарам, ввозимым на территорию Молдовы хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Приднестровье.

Нововведение прописано в проекте документа, разработанного с целью создания в госбюджете Фонда сближения. Он будет вынесен на публичные консультации, пишет logos-pres.md

Напомним, внесенные в законодательство поправки предполагают единообразное применение налоговых и таможенных правил на всей территории Молдовы, а также адаптацию к ним субъектов с левого берега Днестра.

В связи с этим с 1 августа 2026 года при осуществлении внешнеэкономических операций в отношении 11 наименований товаров будут применяться НДС и, при необходимости, акцизы. Список приводится в документе.

Исключение составляют руды, шлак и зола, а также недрагоценные металлы и изделия из них, которые начнут облагаться налогами с 1 января 2027 года.

В постановлении прописано и таможенное оформление товаров, не входящих в этот перечень, при условии, что они остаются на территории Приднестровского региона.

Определены порядок документального подтверждения уплаты ввозных платежей, а также механизм предотвращения двойного налогообложения. А также порядок применения законодательства Молдовы (Налогового Таможенного кодексов) при исчислении, декларировании, уплате, вычете, возмещении и администрировании НДС и акцизов и т.д.