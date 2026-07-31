theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
31 Июля 2026, 20:50
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией после наплыва мигрантов в Сеуте. Это следует из заявления итальянского МВД.

Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией.
Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией.

Италия закрыла морскую и воздушную границы с Испанией, уточнили в МВД. Такое решение было принято после анализа информации Комитетом по иммиграции и пограничной безопасности. Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси созвонился со своим французским коллегой Лораном Нуньесом. Стороны договорились усилить контроль на сухопутной границе Франции и Италии, передает lastampa.it

За исключение Испании из зоны Шенгена выступили несколько стран. В Финляндии заявили, что испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ЕС «немедленно принять все необходимые меры» для защиты от незаконной миграции. Она отметила, что необходимо «рассмотреть все варианты», в том числе приостановку сотрудничества с Испанией в Шенгенской зоне.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте