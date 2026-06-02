eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 10:04
8 909
В Италии произошло сильное землетрясение, которое ощущалось на всем юге

После полуночи 2 июня жители итальянского региона Калабрия ощутили сильное землетрясение, толчки также ощущались на всем юге Италии.

Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, эпицентр находился на глубине 250 километров, у побережья Тирренского моря в районе Козенты, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на ansa.it

Потрясения ощущались также в Неаполе и в некоторых муниципалитетах Везувийского региона, таких как Портичи, вплоть до границ с Салернито, а также в Базиликате, в частности в районах на границе с Калабрией, а также в Апулии и на Сицилии.

В некоторых населенных пунктах жители вышли на улицы и начали звонить как в региональную службу гражданской защиты, так и в пожарную службу, в первую очередь для получения информации.

Оперативный штаб региональной службы гражданской защиты начал связываться со всеми мэрами городов, расположенных ближе всего к эпицентру, но сообщений об ущербе не поступило.

Ситуация находится под постоянным мониторингом представителей власти.

Источник
