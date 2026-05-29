Италия сокращает оборонные кредиты: Граждане важнее оружия.

Security Action for Europe (SAFE) — это европейский инструмент кредитования, призванный помочь укреплению обороноспособности перед лицом возможной российской агрессии и компенсировать сокращение помощи от США при Дональде Трампе, передает euronews.com

Италия из 15 млрд использует лишь 4-5 млрд, ровно столько, сколько необходимо для работы над проектами, по которым контракты уже подписаны.

«Мы должны уважать некоторые обязательства перед НАТО, но сейчас не время брать такой крупный заём», — заявил глава МИДа и вице-премьер Антонио Таяни.

В итальянском правительстве заявляют, что сейчас намерены сосредоточить усилия на ликвидации последствий резкого роста цен на энергоносители, который был вызван ударами по Ирану и блокадой Ормузского пролива.

«Мы не можем говорить гражданам, что деньги есть только на оборону, — заявила Мелони. — Если перед лицом кризиса мы не в состоянии дать ответы гражданам и бизнесу, мы рискуем оказаться в ситуации, когда в этой стране уже нечего будет защищать. Поэтому нужно искать баланс».

Однако сокращения в программе SAFE ещё должен одобрить Брюссель; чтобы надавить на Еврокомиссию, Рим дал истечь крайнему сроку, отведённому на предоставление проектов по SAFE, так ничего и не отправив.

Письменный ответ Урсулы фон дер Ляйен ожидают 3 июня.

Стратегия правительства категорически не устраивает бывшего премьера и бывшего еврокомиссара Паоло Джентилони: «Хватит подначивать Европу, так мы рискуем выставить себя на посмешище. Мы — последние по росту и первые по уровню долга, хотя Италия получила огромный объём европейских средств», — заявил он.

Мелони, однако, уверена в обратном: в том, что её правительство заработало международное доверие и авторитет. Ведь если её кабинет дотянет до сентября, то станет самым долговечным в истории итальянской республики.