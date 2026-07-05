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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 11:00
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Италия начала массовые проверки туристических апартаментов

В Италии усиливают контроль за рынком краткосрочной аренды.

Италия начала массовые проверки туристических апартаментов.
Италия начала массовые проверки туристических апартаментов.

Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) объявила о масштабной кампании по выявлению владельцев недвижимости, которые скрывают доходы, нарушают правила регистрации объектов или не соблюдают требования налогового законодательства, передает logos-pres.md

Решение принято после серии проверок в разных регионах страны, сообщает Idealista

В провинции Брешиа инспекторы выявили группу арендодателей, которые годами сдавали жилье без декларирования доходов. По данным Guardia di Finanza, в бюджет удалось вернуть более 750 тыс. евро. В Риме правоохранители расследуют другую схему. 

В преддверии Юбилейного года мошенники размещали на популярных сервисах объявления о сдаче несуществующих апартаментов, получали предоплату и исчезали. 

Следствие оценивает ущерб в несколько миллионов евро. Одним из главных направлений проверок станет соблюдение требований к национальному идентификационному коду объекта размещения (CIN). Он обязателен для всех объектов краткосрочной аренды: код должен быть указан в объявлениях на онлайн-платформах и размещен на самом объекте. За отсутствие CIN предусмотрены штрафы до 8 тыс. евро. 

С этого года изменились и правила для владельцев нескольких объектов недвижимости. Теперь собственники, сдающие три и более объекта, должны зарегистрироваться как предприниматели, получить номер НДС (Partita IVA) и вести соответствующую налоговую отчётность. 

Ранее этот порог составлял пять объектов. Контроль переходит в цифровой формат. Финансовая гвардия сопоставляет данные онлайн-платформ с налоговой отчетностью, а специальное подразделение UIPAR использует систему анализа рисков для выявления подозрительных случаев. В центре внимания — прежде всего крупнейшие туристические города, включая Рим, Венецию и Флоренцию.

Источник
logos.press.md logologos
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