Исследование: За последние 15 лет реальные доходы румын выросли на 160%.

Румыния сократила часть разрыва, который отделял её от остальных стран Европейского союза по уровню доходов населения, однако различия по-прежнему остаются значительными.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном проектом Monitorul Social фонда Friedrich-Ebert-Stiftung România на основе данных Eurostat, пишет Mold-Street.

Согласно анализу, за последние 15 лет реальные доходы румын выросли на 160%.

«В период с 2010 по 2025 год медианный реальный доход европейцев (скорректированный с учётом инфляции) увеличился на 25%. В Румынии за этот же период был зафиксирован самый быстрый рост реальных доходов — на 160%», — отмечается в исследовании, которое цитирует издание Ziarul Financiar.

Авторы уточняют, что медианный доход отличается от медианной заработной платы и включает различные источники поступлений, в том числе зарплаты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты.

В 2016 году медианный чистый годовой доход в Румынии составлял 2448 евро, что было в 6,5 раза меньше среднего показателя по Европейскому союзу. К 2025 году этот показатель вырос до 8187 евро, что эквивалентно примерно 682 евро или 3500 румынских леев в месяц.

Благодаря столь быстрому росту разрыв между доходами румын и средним уровнем по ЕС заметно сократился, хотя полностью преодолён не был. Если в 2016 году средний доход в ЕС превышал румынский в 6,5 раза, то к 2025 году это соотношение уменьшилось до 2,8 раза.

В исследовании также отмечается, что накопленная инфляция в Румынии за период с 2016 по 2025 год составила 65%.