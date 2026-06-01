Доходы НАРЭ в 2025 году выросли на 69%: чистая прибыль составила 62 млн.

Такие данные содержатся в финансовом отчёте агентства. При этом фактические доходы НАРЭ превышают примерно на 52 миллиона леев объёмы, которые были запланированы в решении об утверждении бюджета агентства на 2025 год, пишет mold-street.com

Рекордный финансовый результат, достигнутый Национальным агентством по регулированию в энергетике, объясняется прежде всего повышением, которое было осуществлено в конце 2024 года. Тогда размер регуляторных платежей вырос примерно на 39% и достиг уровня в 0,25% от выручки от продаж владельцев лицензий. Как указывается в документах, данная мера была предпринята «для обеспечения ресурсов, необходимых для непрерывного функционирования Агентства». Для сравнения: в 2024 году размер регуляторных платежей составлял 0,18% от выручки лицензиатов, а в 2023 году — 0,15%.

Повышение позволило НАРЭ получить также рекордную чистую прибыль, размер которой составил 62 миллиона леев. Примечательно, что по итогам 2024 года учреждение фиксировало убытки в размере около 13 миллионов леев.

В самом агентстве утверждают, что «финансовые средства, накопленные в 2025 году, позволили пересмотреть размер регуляторного платежа до 0,20% от выручки владельцев лицензий». Вместе с тем, в опубликованном отчёте ничего не говорится о том, на какие цели будет направлена прибыль, полученная учреждением в прошлом году.

Данные из финансового отчёта НАРЭ показывают, что наибольшие поступления в бюджет агентства обеспечили регуляторные платежи компаний, работающих в секторе электроэнергетики. Эта статья доходов принесла 87,7 миллиона леев. Следом идут платежи компаний, действующих на рынке природного газа, — почти 75 миллионов леев. В свою очередь, операторы рынка нефтепродуктов перечислили в пользу НАРЭ 34,65 миллиона леев. Самые скромные суммы были получены от регуляторных платежей предприятий теплоэнергетического сектора, а также от организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Следует отметить, что деятельностью Национального агентства по регулированию в энергетике руководит Административный совет, в состав которого входят пять директоров, занимающих должности публичного достоинства. Они стабильно входят в число наиболее высокооплачиваемых должностных лиц Республики Молдова.

По данным на конец прошлого года, в штате НАРЭ насчитывалось 158 сотрудников. При этом общие расходы учреждения на персонал, включающие заработную плату и социальные отчисления, составили почти 88% от всех расходов агентства, понесённых в 2025 году.