28 Мая 2026, 12:10
Глава МИД Румынии: Важно сдержать слово и открыть кластеры с Украиной и Молдовой
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою призвала к открытию первых переговорных кластеров с Украиной и Молдовой в рамках переговоров о членстве в июне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед неформальной встречей европейских министров на Кипре.
Цою отметила, что ЕС должен "сдержать слово" и открыть первые переговорные кластеры с Украиной и Молдовой уже в июне.
"Очень важно сдержать обещания и открыть переговорные кластеры с Украиной и Молдовой, и сделать это безотлагательно. Июнь – отличное время для этого, потому что снова будет встреча Совета. И это не только о европейском будущем, к которому стремятся наши соседи – это и о том, что они сделали определенную работу", – сказала она.