theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 12:10
4 083
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава МИД Румынии: Важно сдержать слово и открыть кластеры с Украиной и Молдовой

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою призвала к открытию первых переговорных кластеров с Украиной и Молдовой в рамках переговоров о членстве в июне.

Глава МИД Румынии: Важно сдержать слово и открыть кластеры с Украиной и Молдовой.
Глава МИД Румынии: Важно сдержать слово и открыть кластеры с Украиной и Молдовой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед неформальной встречей европейских министров на Кипре.

Цою отметила, что ЕС должен "сдержать слово" и открыть первые переговорные кластеры с Украиной и Молдовой уже в июне.

"Очень важно сдержать обещания и открыть переговорные кластеры с Украиной и Молдовой, и сделать это безотлагательно. Июнь – отличное время для этого, потому что снова будет встреча Совета. И это не только о европейском будущем, к которому стремятся наши соседи – это и о том, что они сделали определенную работу", – сказала она.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте