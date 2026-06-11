Доходы фрилансеров в мае превысили 36 млн леев.

По данным Государственной налоговой службы, было сформировано и направлено 2 819 уведомлений об уплате единого налога за май 2026 года на электронные адреса, указанные при регистрации независимой предпринимательской деятельности. Уведомления также доступны в личном кабинете налогоплательщика и через платформу EVO, пишет rupor.md

Около 46,51% независимых предпринимателей провели операции через банковские счета. Из них 48 налогоплательщиков использовали кассовое оборудование, подключённое к системе электронного мониторинга продаж, при этом сумма наличных поступлений составила 757 587,01 лея.

По данным ГНС, к 10 июня в Молдове зарегистрировано 2 844 независимых предпринимателя, а общий объём уплаченного единого налога достиг 9,5 млн леев.

Новый налоговый режим был введён с 1 января 2026 года для упрощения ведения бизнеса гражданами Молдовы. Регистрация осуществляется онлайн через систему MPass с использованием электронной подписи. После регистрации предприниматели могут работать без счетов-фактур, кассовых чеков и бухгалтерского учёта при безналичных расчётах.

Ставка единого налога составляет 15% до 1,2 млн леев годового дохода и 35% на сумму сверх этого лимита. Фрилансеры освобождены от подачи налоговой и статистической отчётности.

К числу независимых предпринимателей могут относиться граждане, работающие в сфере IT, дизайна, фотографии, консультаций, архитектуры, ремесел и других видов услуг, предусмотренных законом.