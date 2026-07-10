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digi24.ro logodigi24
10 Июля 2026, 16:01
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Исследование: 88% клубники в Европе содержит пестициды

Исследование, проведенное организациями PAN Europe и Ecologistas en Acción, выявило остатки пестицидов в 88% образцов клубники, протестированных в Европе.

Исследование: 88% клубники в Европе содержит пестициды.
Исследование: 88% клубники в Европе содержит пестициды.

Согласно исследованию, 58% образцов содержали PFAS — так называемые «вечные химикаты», отличающиеся высокой устойчивостью и способностью накапливаться в организме человека и окружающей среде. Более половины обнаруженных пестицидов относятся к числу наиболее опасных веществ, разрешенных в ЕС. Они входят в список препаратов, подлежащих постепенному выводу с рынка еще с 2011 года, сообщает Digi24.

Испания показала результаты значительно лучше среднеевропейских. В одной из двух исследованных проб клубники, выращенной традиционным способом, были обнаружены лишь два разрешенных пестицида, причем их концентрация не превышала установленных законом норм.

Что касается органической клубники, как в Испании, так и в других странах Европы, во всех исследованных образцах не было обнаружено никаких следов пестицидов. Авторы исследования считают это подтверждением того, что органическая продукция является наиболее безопасным выбором для потребителей.

Авторы доклада заявляют, что полученные результаты опровергают аргументы в пользу смягчения правил использования пестицидов и призывают к более строгому соблюдению уже действующего законодательства.

Координатор водной программы PAN Europe Кольдо Эрнандес также обратил внимание на другие последствия интенсивного выращивания клубники, включая высокое потребление воды и тяжелые условия труда женщин, занятых в отрасли. По его словам, эти условия можно охарактеризовать как «полурабские».

Источник
digi24.ro logodigi24
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