Молдавская клубника в этом сезоне дороже обычного: в среднем 40 леев за кг.

В Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei отметили, что в нынешнем году крупные производители клубники расширили площади ягодников. Всего, по предварительной оценке, ягоды в Молдове выращиваются на площади более 4 тыс. га, из них не менее половины – под плантациями клубники, пишет logos-pres.md

То есть, после нескольких лет спада производители ягод восстановили площади плантаций клубники до уровня, начала нынешнего десятилетия.

Весенние заморозки в какой-то мере навредили ягодникам. В некоторой мере это сказалось и на том, что момент начала сезона сбора и продаж грунтовой (с открытых полей) клубники стартует на две-три недели позже обычного срока.

Дожди накануне уборочной кампании

Осадки, на севере и в центре страны – обильные и частые, «отформатировали» первую половину сезона продаж клубники. Они повлияли на процесс уборки урожая – замедлили и разорвали темп, осложнили и сделали более затратным наем рабочей силы.

Избыточная влажность, как минимум, повлияла на качество ягод – она стала более водянистой, менее плотной и сладкой. А в максимально плохих случаях – спровоцировала распространение заболеваний, соответственно, значительные потери урожая и рост затрат на отбраковку.

В результате, в нынешнем году пока не активировался традиционный маркетинговый сценарий – лавинообразный рост количества и объема предложения клубники, длительное и продолжительное снижение цен на ягоду. Судя по данным ценового мониторинга EastFruit, оптовая цена на клубнику в середине нынешнего месяца стабилизировалась на сравнительно высоком (с точки зрения ретроспективы молдавского рынка) уровне – в среднем около 40 леев/кг.

В Pomușoarele Moldovei ситуацию объясняют просто: и продавцы, и покупатели понимают, что после дождей предложение ягод даже в случае благоприятной погоды какое-то время будет ограниченным (при высоком летнем спросе).

Экспорт

В отраслевой ассоциации отмечают, что закупки клубники для экспортных поставок начались с первых же дней сезона «грунтовой ягоды». Пока внешние поставки относительно невелики, в том числе из-за сравнительно высокого уровня закупочных цен. При этом качество ягод (невысокие плотность и сахаристость) тоже не способствует активному экспорту.

Статистикой объемов и направлений поставок Pomușoarele Moldovei в начале сезона пока не располагают. Экспорт в подавляющем большинстве случаев осуществляют посредники-трейдеры, подробности своей деятельности они не афишируют. Вероятно, в той или иной мере продолжаются тренды предыдущих двух сезонов – рост поставок в Румынию, их сокращение в страны СНГ.

Переработка

Интенсивная стадия заготовки клубники для переработки обычно приходится на вторую половину сезона продаж ягод – когда предложение еще высокое, а цены стремятся к нижней отметке.

Представители консервных компаний утверждают, что в нынешнем году относительно комфортная для них закупочная цена на клубнику будет колебаться в районе 1 евро/кг. Вряд ли выше, учитывая рост других важных ресурсов производства (в частности, подорожание сахара).

При этом требования к качеству у консервщиков мало чем отличается от требований операторов «свежего рынка» — ягода спелая, унифицированного размера и формы, без механических повреждений и следов заболеваний.

Дополнительно к этому для переработчиков важный бонус – удаленная плодоножка. Для предприятий по заморозке ягод и фруктов, помимо этого, важна умеренная влажность сырья.

В общей сложности, спрос на клубнику как промышленное сырье в нынешнем сезоне будет невелик – максимум несколько сотен тонн.