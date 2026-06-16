ANSA предупреждает о возможных следах пестицидов в овощах и фруктах.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупредило, что фрукты и овощи, представленные на рынке, могут содержать остаточные количества химических веществ, используемых в сельском хозяйстве.

При этом в ведомстве подчёркивают, что такая продукция не представляет опасности для здоровья, если уровень веществ не превышает установленные нормы, передает realitatea.md

По данным агентства, чаще всего следы средств защиты растений могут встречаться в яблоках, винограде, персиках и клубнике, поскольку эти культуры регулярно обрабатываются в период роста.

Для уменьшения количества остатков химических веществ специалисты рекомендуют тщательно мыть плоды под проточной водой, очищать их щёткой или снимать кожуру. Однако вещества, проникшие внутрь продукта, полностью удалить таким способом невозможно.

В ANSA также напомнили, что производители обязаны соблюдать нормы применения фитосанитарных препаратов и выдерживать необходимые сроки до сбора урожая.

Потребителям советуют приобретать фрукты и овощи только в официально разрешённых местах торговли, поскольку продукция из несанкционированных источников не проходит необходимый контроль качества и безопасности.

В рамках мониторинга в 2026 году агентство планирует проверить более 575 образцов фруктов и овощей местного и импортного происхождения.