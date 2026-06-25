theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 18:27
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове из продажи изымают куркуму: в специи нашли пестициды

В приправе NGR Turmeric в Молдове обнаружили остатки пестицида хлорпирифоса, уровень которого превышает максимально допустимую норму.

В Молдове из продажи изымают куркуму: в специи нашли пестициды.
В Молдове из продажи изымают куркуму: в специи нашли пестициды.

Как сообщает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) со ссылкой на уведомление импортера «47th Parallel» SRL, продукт отзывают из магазинов, а покупателей просят вернуть его в места покупки.

Лабораторные тесты выявили несоответствие стандартам в партии измельченной куркумы «Haldi Powder Kurkuma» в стограммовых упаковках от немецкого производителя Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG. Процедура изъятия из торговых сетей началась по инициативе самой компании-производителя. Данная мера распространяется только на продукцию со сроком годности до 31 декабря 2027 года. Остальные лоты этого товара с другими датами, как и иные продукты бренда NGR, под отзыв не подпадают и признаны безопасными.

Потребителей, которые приобрели специю из указанной партии, просят прекратить ее использование и вернуть в торговую точку, где она была куплена. В рамках процедуры отзыва покупателям гарантируют полный возврат стоимости товара.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться к импортеру «47th Parallel» SRL. Офис компании находится в Кишиневе по адресу бульвар Штефана чел Маре, 132, а обращения принимаются по электронной почте post@nr1.md.

В Молдове из продажи изымают куркуму: в специи нашли пестициды

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте