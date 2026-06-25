В Молдове из продажи изымают куркуму: в специи нашли пестициды.

В приправе NGR Turmeric в Молдове обнаружили остатки пестицида хлорпирифоса, уровень которого превышает максимально допустимую норму.

Как сообщает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) со ссылкой на уведомление импортера «47th Parallel» SRL, продукт отзывают из магазинов, а покупателей просят вернуть его в места покупки.

Лабораторные тесты выявили несоответствие стандартам в партии измельченной куркумы «Haldi Powder Kurkuma» в стограммовых упаковках от немецкого производителя Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG. Процедура изъятия из торговых сетей началась по инициативе самой компании-производителя. Данная мера распространяется только на продукцию со сроком годности до 31 декабря 2027 года. Остальные лоты этого товара с другими датами, как и иные продукты бренда NGR, под отзыв не подпадают и признаны безопасными.

Потребителей, которые приобрели специю из указанной партии, просят прекратить ее использование и вернуть в торговую точку, где она была куплена. В рамках процедуры отзыва покупателям гарантируют полный возврат стоимости товара.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться к импортеру «47th Parallel» SRL. Офис компании находится в Кишиневе по адресу бульвар Штефана чел Маре, 132, а обращения принимаются по электронной почте post@nr1.md.