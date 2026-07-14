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dw.com logodw
14 Июля 2026, 21:53
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Пилот написал в небе "мне скучно" во время тестового полета: его похвалили и дали выходной

Пилот британской авиакомпании Ravenair, выполняя испытательный полет после замены детали в самолете, решил поделиться чувствами.

Пилот написал в небе &#34;мне скучно&#34; во время тестового полета: его похвалили и дали выходной.
Пилот написал в небе "мне скучно" во время тестового полета: его похвалили и дали выходной.

Вместо того, чтобы монотонно описывать в небе привычные круги, он "написал" фразу: I'm bored ("Мне скучно"), следует из данных сервиса Flightradar.

Полет длился около 2,5 часов, на надпись пилот потратил примерно 20 минут. По словам операционного директора Ravenair Уэйна Барретта, никаких нарушений в авиакомпании не обнаружили - самолет благополучно вернулся в ангар, а пилот получил заслуженный выходной после испытательного вылета. Более того, Барретт в интервью BBC даже похвалил сотрудника, отметив, что для такого маневра требовалась высокая точность и концентрация.

Источник
dw.com logodw
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