Пилот написал в небе "мне скучно" во время тестового полета: его похвалили и дали выходной.

Пилот британской авиакомпании Ravenair, выполняя испытательный полет после замены детали в самолете, решил поделиться чувствами.

Вместо того, чтобы монотонно описывать в небе привычные круги, он "написал" фразу: I'm bored ("Мне скучно"), следует из данных сервиса Flightradar.

Полет длился около 2,5 часов, на надпись пилот потратил примерно 20 минут. По словам операционного директора Ravenair Уэйна Барретта, никаких нарушений в авиакомпании не обнаружили - самолет благополучно вернулся в ангар, а пилот получил заслуженный выходной после испытательного вылета. Более того, Барретт в интервью BBC даже похвалил сотрудника, отметив, что для такого маневра требовалась высокая точность и концентрация.