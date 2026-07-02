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2 Июля 2026, 19:11
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Пилот врезавшегося в небоскреб в Пекине самолета страдал бессонницей

Пилотом самолета, который врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, оказался 66-летний мужчина. Он страдал бессонницей и тревожностью.

Пилот врезавшегося в небоскреб в Пекине самолета страдал бессонницей.
Пилот врезавшегося в небоскреб в Пекине самолета страдал бессонницей.

В дневниковых записях мужчина писал о желании покончить с собой. Пилот проживал в Пекине один, некоторое время назад он развелся, передает nytimes.com

«В результате всестороннего расследования был сделан вывод, что это случай создания угрозы общественной безопасности по личным причинам», — указано в заявлении администрации.

26 июня легкий одномоторный самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самый высокий небоскреб Пекина — CITIC Tower. На одном из этажей здания было разбито несколько окон. Людей эвакуировали из небоскреба. По данным сервиса Flightradar24, самолет заметно отклонился от заданного курса по пути в аэропорт Шифоси.

Позже администрация столичного района Чаоян сообщила, что при аварии пострадали 13 человек. Пилот самолета погиб, он был единственным человеком на борту. Все пострадавшие получили ранения на месте ЧП.

Источник
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