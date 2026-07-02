Пилот врезавшегося в небоскреб в Пекине самолета страдал бессонницей.

Пилотом самолета, который врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, оказался 66-летний мужчина. Он страдал бессонницей и тревожностью.

В дневниковых записях мужчина писал о желании покончить с собой. Пилот проживал в Пекине один, некоторое время назад он развелся, передает nytimes.com

«В результате всестороннего расследования был сделан вывод, что это случай создания угрозы общественной безопасности по личным причинам», — указано в заявлении администрации.

26 июня легкий одномоторный самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самый высокий небоскреб Пекина — CITIC Tower. На одном из этажей здания было разбито несколько окон. Людей эвакуировали из небоскреба. По данным сервиса Flightradar24, самолет заметно отклонился от заданного курса по пути в аэропорт Шифоси.

Позже администрация столичного района Чаоян сообщила, что при аварии пострадали 13 человек. Пилот самолета погиб, он был единственным человеком на борту. Все пострадавшие получили ранения на месте ЧП.