Испания вернула в Марокко 37 тысяч нелегальных мигрантов.

Более половины из 60 000 мигрантов, которые с прошлой ночи незаконно проникли в Сеуту, уже возвращены в Марокко. По данным Министерства внутренних дел Испании, на которые ссылаются местные СМИ, речь идет примерно о 37 000 человек.

Ожидается, что к концу дня цифры вырастут, передает euronews.com

Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере 43 человека погибли, пытаясь вплавь добраться из Марокко до Сеуты.

Массовый приток мигрантов в автономный город с населением всего около 83 000 человек за последние часы полностью превысил возможности реагирования испанских властей и работающих на месте гуманитарных организаций. К ним, кроме того, прибавляются еще 1 500-2 000 мигрантов, прибывших в автономный город за последние дни.

В этих условиях правительства Марокко и Испании вчера достигли договоренности, которая позволит в ускоренном порядке возвращать недавно прибывших мигрантов.

Реакция Мадрида

Ситуация настолько осложнилась, что правительство приняло решение направить в район армейские подразделения для обеспечения безопасности на границе, а премьер-министр Испании Педро Санчес, сопровождаемый министром внутренних дел, в пятницу прибыл в Сеуту.

На месте Санчес назвал произошедшее «нарушением территориальной целостности Испании» и заявил, что это действия, которые «заслуживают нашего осуждения и самой решительной оценки».

Министр обороны Маргарита Роблес, в свою очередь, обратилась к мигрантам, в том же ключе, что и глава правительства: «Не поддавайтесь на обман со стороны мафий».

«В конечном итоге их ждет возвращение, и все это будет происходить в соответствии с испанским законодательством», добавила министр.