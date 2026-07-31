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rbc.ua logorbc
31 Июля 2026, 07:18
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Испания направила войска в Сеуту после массового прорыва мигрантов

Испания решила направить военных в автономный город Сеута после массового наплыва мигрантов через границу из Марокко. По оценкам властей, только за один день в анклав попали от двух до трех тысяч человек.

Испания направила войска в Сеуту после массового прорыва мигрантов.
Испания направила войска в Сеуту после массового прорыва мигрантов.

Правительство Испании сообщило, что 60 военнослужащих будут направлены в Сеуту для поддержки подразделений Гражданской гвардии, обеспечивающих безопасность в анклаве. Также анонсировано, что премьер-министр Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской посетят Сеуту, пишет rbc.ua со ссылкой на independent.co.uk

Решение было принято после того, как местные власти обратились в Мадрид с призывом объявить чрезвычайное положение и привлечь армию для стабилизации ситуации.

Глава ассоциации офицеров Гражданской гвардии Испании в Сеуте Рашид Сбихи заявил, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

"Ситуация - это абсолютный хаос. Невозможно назвать точные цифры, но тысячи мигрантов пересекают границу", - сказал он.

По его словам, пограничная инфраструктура фактически перестала выполнять свою функцию.

Источник
rbc.ua logorbc
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