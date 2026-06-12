В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов.

В 2025 году в Брюссельском столичном регионе 666 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов, что более чем на четверть превысило показатель 2024 года. Кроме того, прокурор Брюсселя Жюльен Муаньиль указывал, что прокатные самокаты использовали при 25 случаях стрельбы в городе, пишет belganewsagency.eu

Контракты действующих операторов Bolt и Dott истекают в конце 2026 года, новых разрешений власти выдавать не будут. При этом прокат велосипедов в городе сохранится: концессию Villo! продлят до сентября 2028 года, затем власти планируют запустить новую систему со стационарными парковками и электровелосипедами во всех районах Брюсселя.

В последние годы ограничения для электросамокатов ужесточали и в других европейских городах: прокатные самокаты уже исчезли с улиц Парижа, Мадрида и Праги.