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12 Июня 2026, 18:36
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В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов

Власти Брюсселя решили с 2027 года убрать с улиц прокатные электросамокаты из-за роста числа аварий, помех для пешеходов и использования этого транспорта преступными группами.

В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов.
В Брюсселе с 2027 года запретят прокат электросамокатов.

В 2025 году в Брюссельском столичном регионе 666 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов, что более чем на четверть превысило показатель 2024 года. Кроме того, прокурор Брюсселя Жюльен Муаньиль указывал, что прокатные самокаты использовали при 25 случаях стрельбы в городе, пишет belganewsagency.eu

Контракты действующих операторов Bolt и Dott истекают в конце 2026 года, новых разрешений власти выдавать не будут. При этом прокат велосипедов в городе сохранится: концессию Villo! продлят до сентября 2028 года, затем власти планируют запустить новую систему со стационарными парковками и электровелосипедами во всех районах Брюсселя.

В последние годы ограничения для электросамокатов ужесточали и в других европейских городах: прокатные самокаты уже исчезли с улиц Парижа, Мадрида и Праги.

Источник
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