theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
10 Июня 2026, 18:35
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минобразования утвердило новые правила для малокомплектных школ

Школы, в которых из-за небольшого числа учащихся невозможно сформировать отдельные классы для каждого уровня обучения, смогут организовывать классы с одновременным обучением.

Минобразования утвердило новые правила для малокомплектных школ.
Минобразования утвердило новые правила для малокомплектных школ.

Соответствующую методологию утвердило Министерство образования и исследований Молдовы.

Документ определяет порядок формирования таких классов, организацию учебного процесса и обязанности образовательных учреждений.

Согласно методологии, классы с одновременным обучением могут создаваться только в случае недостаточного количества учеников для формирования отдельных классов. При этом общее число учащихся в объединённом классе не должно превышать 25 человек.

Методология предусматривает несколько моделей организации. Так, могут объединяться два последовательных класса — например, I–II, II–III или III–IV — при общей численности до 25 учеников. В обоснованных случаях допускается объединение непоследовательных классов, а в исключительных ситуациях — трёх или даже четырёх классов одновременно.

Кроме того, документ позволяет создавать единый класс для учащихся I–IV классов, если в нём обучается от 10 до 14 детей и в радиусе 20 километров отсутствует другая школа с обучением на том же языке и доступными условиями для посещения.

Образовательный процесс будет строиться на чередовании прямого преподавания и самостоятельной работы — индивидуальной или групповой. Учителям предстоит планировать занятия таким образом, чтобы в рамках одного урока проводить работу сразу с двумя или несколькими классами.

Как отмечают в министерстве, обучение в таких классах должно основываться на дифференцированном планировании, которое обеспечивает соблюдение учебных программ для каждого класса и сбалансированное распределение учебного времени.

По предметам «Румынский язык и литература» и «Математика» долгосрочное планирование будет составляться отдельно для каждого класса, даже если занятия проходят одновременно. По остальным дисциплинам допускается интегрированное планирование на основе общих тем с заданиями, адаптированными под уровень каждого класса.

Оценивание учащихся будет проводиться дифференцированно с акцентом на индивидуальный прогресс. Методология рекомендует использовать самооценку, взаимную оценку и описательное оценивание.

В министерстве пояснили, что документ разработан для обеспечения чётких правил организации обучения в населённых пунктах, где число детей недостаточно для формирования отдельных классов.

В сельской местности Молдовы такая модель обучения уже применяется. В 2025–2026 учебном году классы с одновременным обучением функционировали в 54 общеобразовательных учреждениях из 23 районов и муниципия Бельцы. В этих школах работали 280 таких классов, в которых обучались 3 509 учеников под руководством 456 педагогов.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте