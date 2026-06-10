Минобразования утвердило новые правила для малокомплектных школ.

Соответствующую методологию утвердило Министерство образования и исследований Молдовы.

Документ определяет порядок формирования таких классов, организацию учебного процесса и обязанности образовательных учреждений.

Согласно методологии, классы с одновременным обучением могут создаваться только в случае недостаточного количества учеников для формирования отдельных классов. При этом общее число учащихся в объединённом классе не должно превышать 25 человек.

Методология предусматривает несколько моделей организации. Так, могут объединяться два последовательных класса — например, I–II, II–III или III–IV — при общей численности до 25 учеников. В обоснованных случаях допускается объединение непоследовательных классов, а в исключительных ситуациях — трёх или даже четырёх классов одновременно.

Кроме того, документ позволяет создавать единый класс для учащихся I–IV классов, если в нём обучается от 10 до 14 детей и в радиусе 20 километров отсутствует другая школа с обучением на том же языке и доступными условиями для посещения.

Образовательный процесс будет строиться на чередовании прямого преподавания и самостоятельной работы — индивидуальной или групповой. Учителям предстоит планировать занятия таким образом, чтобы в рамках одного урока проводить работу сразу с двумя или несколькими классами.

Как отмечают в министерстве, обучение в таких классах должно основываться на дифференцированном планировании, которое обеспечивает соблюдение учебных программ для каждого класса и сбалансированное распределение учебного времени.

По предметам «Румынский язык и литература» и «Математика» долгосрочное планирование будет составляться отдельно для каждого класса, даже если занятия проходят одновременно. По остальным дисциплинам допускается интегрированное планирование на основе общих тем с заданиями, адаптированными под уровень каждого класса.

Оценивание учащихся будет проводиться дифференцированно с акцентом на индивидуальный прогресс. Методология рекомендует использовать самооценку, взаимную оценку и описательное оценивание.

В министерстве пояснили, что документ разработан для обеспечения чётких правил организации обучения в населённых пунктах, где число детей недостаточно для формирования отдельных классов.

В сельской местности Молдовы такая модель обучения уже применяется. В 2025–2026 учебном году классы с одновременным обучением функционировали в 54 общеобразовательных учреждениях из 23 районов и муниципия Бельцы. В этих школах работали 280 таких классов, в которых обучались 3 509 учеников под руководством 456 педагогов.