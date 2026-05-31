theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
31 Мая 2026, 17:00
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду о манипуляциях на тему трудовой миграции: Это не неконтролируемый процесс

Майя Санду назвала «пугающими» сообщения в общественном пространстве о так называемом «вторжении» иностранных рабочих в Молдову.

Санду о манипуляциях на тему трудовой миграции: Это не неконтролируемый процесс.
Санду о манипуляциях на тему трудовой миграции: Это не неконтролируемый процесс.

«Прежде всего, мы хотим, чтобы у молдаван была работа здесь, дома». Об этом заявила президент Майя Санду в программе Jurnal politic в контексте панических сообщений в общественном пространстве по поводу «импорта» 300 тысяч иностранных рабочих в Молдову. Глава государства уточнила, что трудоустройство иностранцев в стране «не является неконтролируемым процессом» и что государственные учреждения проводят строгие проверки перед их приемом на работу, пишет agora.md

Она уточнила, что процедура найма граждан других стран хорошо контролируется, в том числе и с точки зрения безопасности.

"Рабочая сила существует, но она не заинтересована по той или иной причине. Здесь работают люди из стран, не входящих в ЕС, но это не означает, что процесс неконтролируемый. Существуют процедуры, государственные учреждения проводят очень строгие проверки, поступают запросы от компаний, желающих привлечь рабочую силу", - заявила президент РМ.

В то же время глава государства подчеркнула, что государственным учреждениям необходимо приложить больше усилий для привлечения молдаван на рынок труда.

Республика Молдова могла бы прибегнуть к привлечению рабочей силы из других стран и перераспределению сотрудников из государственного сектора в частный. Эти решения рассматриваются в контексте предполагаемого дефицита около 300 000 работников, необходимых для достижения минимального уровня производительности труда Европейского союза, заявил министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску.

Позже он заявил, что его заявления были неверно истолкованы. Он сказал, что Молдове нужно около 100 000 работников для повышения производительности, а не 300 000 человек из-за рубежа.

В то же время около 300 тысяч трудоспособных граждан не работают на территории Республики Молдова. Об этом заявила министр труда Наталья Плугару, утверждая, что нехватка рабочей силы может быть покрыта исключительно за счет внутренних ресурсов.

При этом она отметила, что выплата мигрантам заработной платы в размере не менее 50% от средней месячной зарплаты является мерой, направленной на «защиту доступа к работе» для молдаван.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте