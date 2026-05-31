Санду о манипуляциях на тему трудовой миграции: Это не неконтролируемый процесс.

«Прежде всего, мы хотим, чтобы у молдаван была работа здесь, дома». Об этом заявила президент Майя Санду в программе Jurnal politic в контексте панических сообщений в общественном пространстве по поводу «импорта» 300 тысяч иностранных рабочих в Молдову. Глава государства уточнила, что трудоустройство иностранцев в стране «не является неконтролируемым процессом» и что государственные учреждения проводят строгие проверки перед их приемом на работу, пишет agora.md

Она уточнила, что процедура найма граждан других стран хорошо контролируется, в том числе и с точки зрения безопасности.

"Рабочая сила существует, но она не заинтересована по той или иной причине. Здесь работают люди из стран, не входящих в ЕС, но это не означает, что процесс неконтролируемый. Существуют процедуры, государственные учреждения проводят очень строгие проверки, поступают запросы от компаний, желающих привлечь рабочую силу", - заявила президент РМ.

В то же время глава государства подчеркнула, что государственным учреждениям необходимо приложить больше усилий для привлечения молдаван на рынок труда.

Республика Молдова могла бы прибегнуть к привлечению рабочей силы из других стран и перераспределению сотрудников из государственного сектора в частный. Эти решения рассматриваются в контексте предполагаемого дефицита около 300 000 работников, необходимых для достижения минимального уровня производительности труда Европейского союза, заявил министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску.

Позже он заявил, что его заявления были неверно истолкованы. Он сказал, что Молдове нужно около 100 000 работников для повышения производительности, а не 300 000 человек из-за рубежа.

В то же время около 300 тысяч трудоспособных граждан не работают на территории Республики Молдова. Об этом заявила министр труда Наталья Плугару, утверждая, что нехватка рабочей силы может быть покрыта исключительно за счет внутренних ресурсов.

При этом она отметила, что выплата мигрантам заработной платы в размере не менее 50% от средней месячной зарплаты является мерой, направленной на «защиту доступа к работе» для молдаван.