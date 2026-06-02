Глава патронатов: Для экономики Молдовы потребуется до 100 000 работников за три года.

Об этом заявила председатель Национальной конфедерации патронатов и исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Анна Гроза, сообщает bani.md

«В Республике Молдова только 50% трудоспособного населения занято на рынке труда, тогда как средний показатель по Европе составляет около 70%. Соответственно, эта разница в 20% и составляет те самые 300 тысяч человек, которые необходимы для того, чтобы уровень продуктивности был сопоставим со странами Европейского союза. В этом и заключается объяснение этой цифры», — заявила Анна Гроза в эфире передачи на Realitatea TV.

По ее словам, цифра в 300 тысяч не отражает текущее количество свободных рабочих мест в экономике. Она основана на исследовании производительности труда, подготовленном экспертами Секретариата Экономического совета при премьер-министре.

Представитель бизнес-сообщества отметила, что реальная потребность в работниках значительно ниже и может составить около 100 тысяч человек в ближайшие три года.

«Если говорить о фактической потребности на сегодняшний день, то, думаю, можно говорить примерно о 100 тысячах работников на ближайшие три года. Однако необходимо соотнести этот спрос с предложением и потребностями работодателей Молдовы», — уточнила Гроза.