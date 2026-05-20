Осмокеску: Я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч работников.

В ходе пресс-брифинга, состоявшегося сегодня, 20 мая, министр заявил, что речь шла лишь о теоретическом сценарии, связанном с максимальными возможностями роста экономической производительности, и уточнил, что в настоящее время страна может ежегодно выдавать около 16 тысяч разрешений на временное пребывание для иностранных работников в строго регулируемых условиях, сообщает tvrmoldova.md

«Хочу, чтобы граждане в первую очередь поняли: я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч человек для повышения производительности в Республике Молдова. Никогда. Я говорил лишь о максимальном возможном количестве, которое мы сейчас можем включить в наши расчёты — около 100 тысяч», — заявил чиновник.

По словам министра, озвученная цифра представляла собой лишь теоретический сценарий, связанный с ростом экономической производительности и потребностью в рабочей силе.

«Это разрешение на временную миграцию сроком на один год, которое может быть продлено. Это регулируемая миграция. Человек не приезжает в Молдову с семьёй и обязан покинуть страну после окончания срока действия разрешения на пребывание», — пояснил министр.

Евгений Осмокеску также заявил, что понятие производительности следует понимать в более широком смысле, включая рабочее время, затраты и квалификацию сотрудников. По его словам, рост производительности напрямую способствует экономическому развитию Молдовы.