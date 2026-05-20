theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
20 Мая 2026, 14:46
22 095
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Осмокеску: Я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч работников

Министр экономики Евгений Осмокеску уточнил заявления о дефиците рабочей силы и опроверг информацию, появившуюся в публичном пространстве, о возможном «импорте» 300 тысяч работников в Республику Молдова.

Осмокеску: Я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч работников.
Осмокеску: Я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч работников.

В ходе пресс-брифинга, состоявшегося сегодня, 20 мая, министр заявил, что речь шла лишь о теоретическом сценарии, связанном с максимальными возможностями роста экономической производительности, и уточнил, что в настоящее время страна может ежегодно выдавать около 16 тысяч разрешений на временное пребывание для иностранных работников в строго регулируемых условиях, сообщает tvrmoldova.md

«Хочу, чтобы граждане в первую очередь поняли: я никогда не говорил о необходимости импорта 300 тысяч человек для повышения производительности в Республике Молдова. Никогда. Я говорил лишь о максимальном возможном количестве, которое мы сейчас можем включить в наши расчёты — около 100 тысяч», — заявил чиновник.

По словам министра, озвученная цифра представляла собой лишь теоретический сценарий, связанный с ростом экономической производительности и потребностью в рабочей силе.

«Это разрешение на временную миграцию сроком на один год, которое может быть продлено. Это регулируемая миграция. Человек не приезжает в Молдову с семьёй и обязан покинуть страну после окончания срока действия разрешения на пребывание», — пояснил министр.

Евгений Осмокеску также заявил, что понятие производительности следует понимать в более широком смысле, включая рабочее время, затраты и квалификацию сотрудников. По его словам, рост производительности напрямую способствует экономическому развитию Молдовы.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте